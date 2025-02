Trevisani durissimo con Mkhitaryan in vista di Napoli: l’accusa fa rumore

Trevisani ha lanciato una pesante accusa contro Mkhitaryan in vista del match con il Napoli: la situazione è più grave di quanto si pensi.

Riccardo Trevisani a Fontana di Trevi ha offerto la sua previsione per il prossimo big match tra Napoli e Inter, rivelandolo come una partita fondamentale per le sorti di entrambe le squadre. Secondo il giornalista, il match si concluderà con un pareggio, un risultato che servirà da indicatore per la forma di entrambe le formazioni. L’Inter, infatti, dovrà affrontare la Lazio prima e il Feyenoord poi, impegni che potrebbero influire sulle condizioni fisiche dei nerazzurri. La vittoria contro il Genoa, con prestazione criticata non poco, ha acquisito un valore speciale: Lautaro Martinez ha festeggiato il gol-vittoria come a ribadire l’importanza di ogni successo in partite così combattute.

Il portiere che si fa trovare pronto

Il telecronista ha elogiato la prestazione di Josep Martinez, che ha risposto bene alle occasioni in cui è stato chiamato in causa, come nelle partite contro Udinese e Genoa. Nonostante non sia il titolare, lo spagnolo ha dimostrato di essere un elemento su cui Inzaghi può contare nei momenti decisivi: ha compiuto interventi fondamentali per mantenere la squadra in partita.

Il giocatore che non sta rispondendo alle attese

Il vero punto focale delle osservazioni di Trevisani è la prestazione di Henrikh Mkhitaryan, che sta attraversando un periodo di grande difficoltà. Il giornalista non ha risparmiato critiche nei confronti del centrocampista armeno, il cui rendimento è ben lontano dalle aspettative. Un aspetto che ha particolarmente colpito è il fatto che Mkhitaryan avrebbe dovuto saltare la partita contro il Napoli per una “ammonizione sacrosanta”, ma, secondo Trevisani, la sua attuale condizione non giustificherebbe neanche la sua presenza in campo. “Avrebbe fatto un torto al Napoli per come sta giocando”, ha detto, sottolineando come la sua mancanza di incisività stia limitando le potenzialità della squadra. Le difficoltà di Mkhitaryan si amplificano quando Calhanoglu non è al meglio, costringendo l’Inter a fare affidamento su un centrocampo che, pur guidato da Barella, non riesce ad esprimere il gioco che la squadra necessita per lottare ai massimi livelli.

Leggi l’articolo completo Trevisani durissimo con Mkhitaryan in vista di Napoli: l’accusa fa rumore, su Notizie Inter.