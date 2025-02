Inter-Lazio: l’analisi di Inzaghi, non mancano retroscena sulle condizioni di due giocatori

I nerazzurri battono la Lazio anche con una formazione rimaneggiata: Simone Inzaghi è soddisfatto della prestazione.

L’Inter vince 2-0 contro la Lazio a San Siro e Simone Inzaghi ha analizzato così la gara a SportMediaset; ecco le sue parole. “Abbiamo fatto una gara bellissima contro un avversario di assoluto valore. Nel primo tempo abbiamo sofferto ma non ci siamo mai disuniti, abbiamo rischiato di andare sotto ma l’abbiamo sbloccata col gran gol di Arnautovic. Poi nel secondo tempo abbiamo cambiato modulo per esigenza, ma ho dei grandi ragazzi e sono orgoglioso di essere il loro allenatore”. Non tutti però hanno ben figurato stasera: c’è una bocciatura che fa notizia e farà discutere molto, buona prestazione invece per Josep Martinez ma anche Joaquin Correa.

Spinta per le prossime partite decisive

“Ho avuto tante risposte importanti. Tanti giocatori non al meglio non si sono tirati indietro, Frattesi e Taremi avevano problemi importanti, hanno giocato con antidolorifici ma hanno giocato senza battere ciglio”.

Altri due derby in Coppa Italia

“Ci penseremo dopo. Andiamo di partita in partita, sappiamo di essere in difficoltà sugli esterni visto che siamo anche senza Carlos Augusto. Pensiamo prima alla partita di sabato”.

Terza grande prestazione per Josep Martinez

“Ottimo portiere, la società me lo ha prospettato insieme ad altri tre elementi. Col Genoa fece una grandissima stagione, davanti ha Sommer che sta facendo un ottimo campionato. Più volte ho pensato di farlo esordire ma senza fretta perché sapevo che avrebbe fatto bene. È un ragazzo serio, si è inserito molto bene e lavora molto bene in settimana”.

La rete di Arnautovic

“Stamattina abbiamo fatto le palle inattive, se la Lazio avesse tenuto giocatori alti avrebbe dovuto uscire e stare sui marcatori. E lo ha fatto, sappiamo delle sue qualità balistiche e lo abbiamo messo lì”.

