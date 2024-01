Ecco le quote in vista della semifinale di Supercoppa italiana tra Inter e Laizo, in programma venerdì 19 gennaio: i dettagli

Il calcio italiano si sposta in Arabia Saudita per la Supercoppa a quattro squadre con semifinali e finale tra giovedì, venerdì e lunedì. Napoli, Fiorentina, Inter e Lazio si contendono il trofeo.

La partita tra Inter e Lazio è nettamente favorevole ai nerazzurri secondo le quote Snai: la squadra di Inzaghi parte in pole position a 1,65, mentre il successo della squadra di Sarri è a 5,25. Equilibrio tra Under (1,80) e Over (1,90), e tra Goal (1,87) e No Goal (1,85).

Lautaro Martinez guida la classifica dei marcatori a 2,25, seguito da Thuram a 2,75 e Arnautovic a 3,50. Inter in finale a 1,33, Lazio a 3,25. Per la squadra vincitrice, l’Inter è in testa a 1,85, seguita da Napoli a 4,00, Fiorentina a 5,50 e Lazio a 6,50.

