Nando Orsi, ex portiere di Inter e Lazio, ha commentato così il successo ottenuto dai nerazzurri contro i biancocelesti

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Nando Orsi ha detto la sua sulla vittoria per 3 a 1 ottenuta dall’Inter sulla Lazio.

LE PAROLE –: «Mi ha sorpreso che dal 60° in poi l’Inter è andata molto meglio della Lazio, visto che i nerazzurri hanno avuto la partita infrasettimanale e i biancocelesti no. Dall’1-1 ho avuto l’impressione che la squadra di Sarri si sia rassegnata alla sconfitta. Chi arriva meglio al derby? L’Inter sta meglio. E poi Inzaghi sa preparare in modo incredibile le partite da dentro o fuori, soprattutto dal punto di vista mentale. Non si può salire sul carro di Inzaghi e poi riscendere nuovamente in base alla convenienza. Se ci fossero state tante persone sin dall’inizio sul carro di Simone, l’Inter non sarebbe così distante dal Napoli. Il fuoco amico è peggio del fuoco nemico».

L’articolo Inter-Lazio, Orsi: «Ho avuto l’impressione che la squadra di Sarri si sia rassegnata» proviene da Inter News 24.

