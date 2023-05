Marco Tardelli, ex calciatore ed opinionista, ha detto la sua sul successo ottenuto dall’Inter di Inzaghi sulla Lazio di Sarri

Intervenuto dagli studi Rai di ’90’ Minuto’, Marco Tardelli ha analizzato così la vittoria dell’Inter sulla Lazio per 3 ad 1.

LE PAROLE –: «In questo momento vedo bene l’Inter, che tra l’altro in questo momento ha un Barella eccezionale. Penso che la formazione nerazzurra possa essere la favorita nella corsa al quarto posto. La squadra è in fiducia, ma il derby è sempre il derby, che sia campionato o Champions League. Non sono certo di dire che l’Inter passerà o meno il turno».

L’articolo Tardelli: «Inter favorita nella corsa al quarto posto, ha un Barella eccezionale» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG