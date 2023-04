Francesco Acerbi molto probabilmente guiderà la difesa dell’Inter anche nel prossimo match di campionato contro la Lazio

Stando a quanto riferisce Sky Sport, al centro della difesa dell’Inter che domani scenderà in campo contro la Lazio ci sarà Francesco Acerbi, ex della gara. Simone Inzaghi si affiderà alla difesa titolare per un match chiave in chiave qualificazione alla prossima Champions League.

Insieme a lui, infatti, dovrebbero giocare Darmian e Bastoni. Non c’è spazio per il turnover in difesa contro i biancocelesti.

L’articolo Inter-Lazio, verso la conferma la difesa titolare con Acerbi al centro proviene da Inter News 24.

