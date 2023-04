L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel prepartita del match contro la Roma, parlando anche della sfida contro l’Inter

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel prepartita di Roma-Milan, Stefano Pioli ha parlato così della propria squadra anche in prospettiva euroderby contro l’Inter.

LE PAROLE –: «Non abbiamo bisogno di tener alta la tensione per la Champions, è troppo importante il campionato. Ci arriviamo bene, speriamo di essere preparati per questa partita. Giroud? È il nostro punto di riferimento, dentro l’area c’è sempre. Lavora sempre per la squadra, è importante per noi».

L’articolo Milan, Pioli: «Testa alla Champions? È troppo importante il campionato» proviene da Inter News 24.

