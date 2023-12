Giornata d’allenamento per il Lecce di D’Aversa in preparazione al match contro l’Inter: il report del club giallorosso

Sabato sarà il giorno di Inter Lecce ed entrambe le squadre si stanno preparando alla sfida. Anche la squadra di Roberto D’Aversa ha svolto oggi una seduta d’allenamento dalla quale non arrivano buone notizie: rischia il forfait un difensore. Di seguito il report del club.

REPORT – Per il prossimo confronto tornerà a disposizione Gonzalez, che ha scontato la giornata di squalifica. Dermaku ha dovuto interrompere anzitempo la seduta a causa di un trauma distorsivo al ginocchio sinistro, a seguito di un contrasto di gioco, la cui entità verrà valutata domani attraverso esami strumentali. Almqvist ha proseguito nel proprio lavoro personalizzato. Domani mattina è in programma la rifinitura , a porte chiuse, al Via del Mare, prima del trasferimento a Milano

