Ecco la conferenzastampa tenuta da Andrea Tarozzi e Valentin Gendrey, a margine della sconfitta arrivata alla 17^ di Serie A contro l‘Inter a San Siro.

GENDREY

OCCASIONI – «No, abbiamo avuto anche noi le occasioni per il pareggio»

INTER SUPERIORE ALLE RIVALI PER LO SCUDETTO?- «Sono stati molto bravi, faranno una grande stagione. Però abbiamo avuto anche noi le nostre occasioni»

STAGIONE DEL LECCE – «Abbiamo iniziato molto bene il campionato, abbiamo avuto qualche difficoltà ma siamo riusciti a fare anche qualche pareggio. La vittoria della scorsa settmana ci ha ridato fiducia»

TAROZZI

PAREGGIO SFIORATO – «Vero, l’Inter faticava intorno al 65′ e noi abbiamo avuto alcune chance, su tutte con Rafia. Ma in quel momento vengono fuori i campioni e alla fine la magia di Arnautovic ha risolto la partita. Ma in quel momento pensavamo di pareggiare»

NERVOSISMO – «Quando giochi con una squadra che concede poco e non riesci a sfruttare le azioni un po’ di stress viene. Ma abbiamo tenuto il campo bene fino alla fine, poi l’espulsione di Banda ha compromesso tutto. A Pongracic ho chiesto una gara di grande coraggio contro due attaccanti di livello. I centrali stavano facendo una partita meravigliosa, non era il caso di cambiarli»

COSA PORTATE A CASA- «Dell’esperienza in più, essendo una squadra giovane. Cerchiamo di fare quello che il mister propone in settimana, comunque ce la giochiamo con tutte, anche con l’Inter stasera. Ovvio che le forze in campo erano diverse, ma la prestazione c’è stata. Portiamo a casa questo, un altro step di crescita che serve in futuro»

