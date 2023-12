I nerazzurri hanno battuto anche i pugliesi nell’ultima gara casalinga del 2023 ma l’operato dell’arbitro non è stato limpidissimo.

L’Inter torna a più 4 sulla Juventus grazie alla vittoria ottenuta 3 giorni fa contro il Lecce per 2-0. I nerazzurri sembrano, in questa prima parte di stagione, aver imparato la lezione della passata stagione quando magari non si impegnavano al massimo in tutte le partite di campionato estromettendosi troppo prematuramente dalla corsa al titolo. La squadra di Inzaghi invece ora è sempre sul pezzo, anche a costo di “sacrificare” un minimo le altre competizioni come la Coppa Italia e la Champions League.

La rete dell’1-0

L’ex arbitro Giampaolo Calvarese su Tuttosport ha analizzato l’operato del direttore di gara Matteo Marcenaro nell’ultimo match disputato dall’Inter: due gli episodi discussi. “Sulla punizione da cui scaturisce il gol di Bisseck protestano entrambe le squadre: l’Inter chiede il secondo giallo per Joan Gonzalez, il Lecce contesta l’assegnazione del fallo per tocco di mano. Hanno ragione i salentini: Gonzalez intercetta il pallone prima con il bacino e in un secondo momento con la mano. Quest’ultima però non è larga, in posizione non punibile”.

Carlos Augusto

Il “mani” di Carlos Augusto

“Nel secondo tempo Marcenaro assegna dal campo un calcio di rigore in favore del Lecce per un presunto fallo di mano di Carlos Augusto. Ma in realtà il tocco è con la schiena/gomito, come mostrano le immagini del Var, che fanno giustamente cambiare idea all’arbitro. L’On Field Review, chiamata da Maggioni, ‘salva’ Marcenaro”.

