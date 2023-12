A San Siro, il match valido per la 17esima giornata di Serie A 2023/2024 tra Inter e Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

A San Siro, Inter e Lecce si affrontano nel match valido per la 17esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.

Inter-Lecce 1-0: sintesi e moviola

1′ Via al match

6′ Occasione per Arnautovic! Uscita palla al piede dei nerazzurri con Mkhitaryan, Barella imbuca per l’austriaco che non riesce a controllare da posizione ghiotta.

11′ Arnautovic vicinissimo al gol! Gran lancio di Bastoni per Mkhitaryan: l’armeno appoggia al centro per l’austriaco che calcia a botta sicura e trova la respinta con i piedi di Falcone.

22′ Arnautovic spreca tutto! Bellissima triangolazione tra Barella e Thuram, il centrocampista poi serve Arnautovic che da due passi tira fuori!

26′ Ci prova Banda di testa su cross di Oudin, palla fuori.

40′ – Traversa di Bisseck! Gran tiro al volo da calcio d’angolo battuto dalla destra, la palla si spegne sul montante.

43′ AVANTI L’INTER! Primo gol di Bisseck in A, il difensore svetta più in alto di tutti su punizione e di testa infila Falcone.

45′ Due di recupero.

45’+2 Finisce il primo tempo.

46′ – Inizia la ripresa.

Inter-Lecce 1-0: risultato e tabellino

Reti: 43′ Bisseck

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 8 Arnautovic.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 5 Sensi, 6 De Vrij, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 21 Asllani, 28 Pavard, 42 Agoume, 43 Motta, 44 Stabile, 49 Sarr, 70 Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi.

LECCE (4-3-3): 30 Falcone; 17 Gendrey, 6 Baschirotto, 5 Pongracic, 25 Gallo; 10 Oudin, 20 Ramadani, 16 Gonzalez; 27 Strefezza, 91 Piccoli, 22 Banda.

A disposizione: 21 Brancolini, 40 Samooja, 8 Rafia, 9 Krstovic, 11 Sansone, 12 Venuti, 13 Dorgu, 18 Berisha, 19 Listkowski, 23 Faticanti, 26 Smajlovic, 29 Blin, 59 Touba, 77 Kaba.

Allenatore: Roberto D’Aversa.

