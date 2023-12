Verso Inter Lecce, ecco le condizioni attuali del difensore giallorosso Baschirotto. Recupero effettuato o ancora qualche problema

Inter Lecce è ormai alle porte, e i pugliesi si stanno preparando al meglio per quanto concerne la sfida a San Siro. Oggi è uscito il reportage della società su quello che è stato l’ultimo allenamento.

Secondo quanto riportato da Lecce.It – I giallorossi si sono ritrovati questa mattina all’Acaya Golf Resort & SPA. Il tecnico salentino Roberto D’Aversa non ha potuto contare su Federico Baschirotto, che è rimasto a riposo per uno stato febbrile, oltre che su Almqvist e Dorgu, che hanno seguito un programma di lavoro personalizzato. Domani mattina allenamento al Via del Mare.

L’articolo Inter Lecce, out Baschirotto? Le condizioni del difensore proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG