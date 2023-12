Ecco i precedenti tra Inter e Bologna per quanto concerne la Coppa Italia. Un bilancio assolutamente favorevole ai nerazzurri

L’Inter, tramite il suo sito, ha voluto pubblicare i precedenti contro i rossoblu per quanto concerne la Coppa Italia.

Sarà il 21° confronto in Coppa Italia: il bilancio è di 13 vittorie per i nerazzurri, 4 dei rossoblù e 3 pareggi. Il primo incrocio nel 1942 (Bologna-Ambrosiana Inter 2-0), la prima vittoria nerazzurra nel 1968 (Bologna-Inter 0-2, Suarez-Facchetti). In Coppa Italia i nerazzurri hanno vinto tutte le ultime otto partite disputate contro il Bologna, vincendo anche in tutte le ultime sei gare casalinghe. Infine, nelle ultime tre edizioni della competizione i nerazzurri sono la squadra che ha vinto più gare di Coppa Italia, 8 vittorie.

L’articolo Precedenti Inter Bologna, i numeri conquistati in Coppa Italia proviene da Inter News 24.

