L’amministratore delegato dell’Inter, Alessandro Antonello, ha commentato così la volontà di fare lo stadio nuovo

Intervenuto all’evento “Lombardia CONI Awards”, l’ad dell’Inter Alessandro Antonello ha voluto parlare del nuovo stadio nerazzurro. Le parole a Sky Sport.

STADIO – «Stadio? Oggi abbiamo voluto ancora una volta coinvolgere i tifosi nel percorso per avere una nuova casa: vogliamo sentire la loro voce capendo come dobbiamo sviluppare il progetto. Novità non ce ne sono, abbiamo questo periodo di esclusiva e stiamo lavorando per capire se questo progetto sarà fattibile con la proprietà e il comune. Volevamo dire ai tifosi che volevamo sentire la loro voce».

L’articolo Stadio Inter, Antonello: «Vogliamo avere una nuova casa» proviene da Inter News 24.

