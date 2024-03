Inter Legends, oggi la gara contro la Georgia Legends: Esteban Cambiasso suona la carica sui profili social nerazzurri

Giornata importante quella di oggi per l’Inter Legends. Oggi andrà infatti in scena la sfida, in Georgia, la gara contro le leggende locali.

Esteban Cambiasso, indimenticato centrocampista argentino del triplete nerazzurro, è intervenuto poco prima del match sui profili social dell’Inter, ha suonato la carica.

L’articolo Inter Legends, oggi la gara contro la Georgia Legends: Cambiasso suona la carica – VIDEO proviene da Inter News 24.

