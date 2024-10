Il tuttocampista nerazzurro è sempre decisivo nella costruzione o finalizzazione delle reti dell’Inter ed ora cerca la continuità Nel mondo del calcio, l’unione perfetta tra talento individuale e l’intelligente direzione tecnica può trasformare promettenti giocatori in veri campioni. Questo è il racconto di Davide Frattesi che sta emergendo come forza vitale nell’Inter sotto l’attenta guida di Simone Inzaghi. Con un contributo decisivo nelle ultime sei partite, in cui ha messo a segno tre gol e servito altrettanti assist, Frattesi si sta affermando come un giocatore completo, capace di interpretare sia il ruolo di realizzatore che quello di prezioso assist-man. La trasformazione di Frattesi Molto più che una semplice promessa, Davide Frattesi si sta rivelando un centrocampista di sostanza e qualità. Le sue prestazioni sono il frutto di un lungo periodo di apprendimento e miglioramento sotto la guida dell’allenatore Simone Inzaghi, che ne ha saggiamente gestito tempi e modi di impiego. […]

