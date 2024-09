Nonostante una parentesi durata pochissimo ed un esonero arrivato molto presto, il tecnico Frank De Boer parla benissimo dei nerazzurri. SportMediaset ha intervistato Frank De Boer che ammette di seguire ancora l’Inter. “Certo, guardo sempre l’Inter, che ha fatto tre anni fantastici. Hanno fatto una finale di Champions League e vinto due scudetti. È una squadra bella da vedere, un club fantastico. Spero sempre che facciano bene”. La ricostruzione “Dopo il mio addio nel 2016 sono arrivati altri tre o quattro allenatori e le cose continuavano a cambiare sempre prima dell’arrivo di Conte. Da lì è iniziato un bel periodo per la squadra, spero che l’Inter resti sempre al top. Ci sono grandi attaccanti come Lautaro Martinez. È un’ottima squadra, solida, mi piace guardarla”. Sull’esterno olandese “Sapevo che Dumfries aveva qualche piccolo problemino con il contratto (in realtà pare proprio che ora stia rinnovando sul serio, ndr). A volte parte titolare, a volte no, […]

Leggi l’articolo completo Inter: l’ex allenatore non porta rancore ed elogia due giocatori in particolare, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG