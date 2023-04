Le parole di Claudio Gavillucci, ex arbitro di Serie A, sull’espulsione di Romelu Lukaku in Juventus-Inter. I dettagli

Claudio Gavillucci ha parlato a Rai Radio 1 Sport dell’episodio che ha visto protagonista Romelu Lukaku in Juve-Inter.

PAROLE – «Umanamente capisco Lukaku, ma Massa ha applicato in maniera perfetta il regolamento. Poi una riflessione la dobbiamo fare: dal 2018 ci troviamo a parlare sempre delle stesse cose. La revoca della squalifica per Lukaku è un’ipotesi da accantonare: c’è il precedente di Inter-Napoli del 2018, con Koulibaly espulso per doppia ammonizione. In quel caso non accadde niente, nemmeno in questa occasione accadrà niente e la squalifica rimarrà. ».

L’articolo Inter, l’ex arbitro Gavillucci: «Giusta l’espulsione di Lukaku, ma…» proviene da Calcio News 24.

