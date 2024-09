L’ex difensore Beppe Bergomi sottolinea due problematiche della squadra di Inzaghi che non vanno sottovalutate. Beppe Bergomi è stato piuttosto critico con l’Inter di questo inizio di stagione e non solo; ecco le sue parole a Sky Calcio Club. “Secondo me l’Inter non è la squadra più forte della Serie A, l’anno scorso è stata […]

Leggi l’articolo completo Inter, l’ex capitano attacca: “Non è la più forte per 2 motivi”, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG