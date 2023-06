L’Inter è ancora in trattativa col Chelsea per l’acquisto di Romelu Lukaku: la cessione di André Onana potrebbe essere determinante

L’idea principale dell’Inter in questa sessione di calciomercato è quella di fare di tutto per la permanenza di Romelu Lukaku. Il Chelsea non sembra ancora aprire al prestito, ma un’eventuale cessione di André Onana potrebbe consentire ai nerazzurri di passare all’assalto. A riportarlo è Pasquale Guarro sul proprio Twitter.

#Inter, se parte Onana si punta forte al riscatto di #Lukaku dal Chelsea. I nerazzurri chiederanno il belga in prestito con riscatto vincolato a 30 milioni. — Pasquale Guarro (@GuarroPas) June 25, 2023

Il giornalista scrive: «Inter, se parte Onana si punta forte al riscatto di Lukaku dal Chelsea. I nerazzurri chiederanno il belga in prestito con riscatto vincolato a 30 milioni».

