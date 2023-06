Alla vigilia dell’ultima gara del campionato emergono nuove voci riguardanti il futuro societario del club nerazzurro.

La Reuters lancia prepotentemente la candidatura di Thomas Ziliacus per l’acquisto dell’Inter: si tratta di un imprenditore che è stato manager della Nokia e che in tempi recenti ha provato a comprare anche il Manchester United.

La fonte riferisce che nei prossimi mesi il finlandese potrebbe far partire l’offerta a Steven Zhang che continua a chiedere più di 1 miliardo per la cessione della società. Il cammino brillante in Champions League dell’Inter attira ancor più pretendenti anche se per ora Suning smentisce queste voci. L’unica cosa certa è che a maggio 2024 Zhang dovrà restituire i 300 milioni prestatigli da Oaktree.

