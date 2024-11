I nerazzurri portano a casa un’altro risultato pieno col minimo scarto in Champions League nonostante la sofferenza nel secondo tempo ed ora guardano tutti dall’alto. Inter 6,5Il solito zero alla voce gol incassati, con l’unica pecca di non aver chiuso prima la gara Sommer 6,5Ottimo su Nusa in allungo, reattivo in un paio di uscite alte. Neppure un gol subito in Champions, questo sì che è un bell’andare. Il peggiorePavard 5,5L’infortunio anticipa un cambio che Inzaghi avrebbe comunque fatto. Assai svagato e in difficoltà quasi costante sui tagli di Openda. Il migliorede Vrij 7,5Giù il cappello, guida il reparto migliore della Champions e lo fa azzeccando praticamente tutto, cancellando dal campo prima Andre Silva poi Sesko. Bastoni 6,5Consueto piacere, nel vederlo calciare con il sinistro. Pulito, efficace, mai disordinato, con i tempi giusti. Cambio con vista su Firenze. Çalhanoglu 6,5Musica, maestro. L’Inter si piace e si riconosce, quando c’è lui. […]

