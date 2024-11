Il laterale mancino nerazzurro ha le idee chiare sul match di domani e non solo. Federico Dimarco è stato intervistato da Sky Sport alla vigilia di Inter-Lipsia, ecco le sue parole. “Sappiamo di incontrare una squadra forte, terza in campionato. Domani sarà importante portare a casa i tre punti perché ci spingerebbero vicino all’obiettivo“. Cosa serve domani “Dobbiamo fare la nostra partita come sempre: andare in campo facendo vedere di voler portare a casa il risultato. Poi siamo davanti ai nostri tifosi e vogliamo fare una grande partita”. Inter al 100% solo in Champions “Noi cerchiamo sempre di affrontare le partite nel modo migliore, in Champions come in campionato. Ovviamente la Champions è una delle competizioni più belle da giocare, ma noi diamo il massimo anche in Serie A”. Le fatiche dei prossimi due match “Mah, di energie da risparmiare ce ne sono poche anche perché tutte le partite da affrontare sono tutte difficili, in campionato e […]

