I nerazzurri hanno vinto anche ieri col minimo scarto ma dopo le analisi per la prestazione dei giocatori si passa a quella del direttore di gara. Nel mondo del calcio, ogni decisione arbitrale può influenzare l’esito di una partita e accendere dibattiti tra i tifosi e gli esperti del settore. La Gazzetta dello Sport si focalizza sull’operato del direttore di gara di Inter-Lipsia, match vinto 1-0 dagli uomini di Inzaghi grazie all’autogol di Lukeba. Un inizio controverso L’avvio della partita è stato caratterizzato da un episodio controverso che ha visto protagonista l’austriaco Baumgartner: il giocatore del Lipsia, in ritardo, ha colpito con il ginocchio Bastoni, un intervento che secondo molti avrebbe meritato un’ammonizione immediata. Tuttavia, l’arbitro, il portoghese Pinheiro, ha deciso di non sanzionare l’austriaco, generando il primo di una serie di episodi dubbi. La gestione Ben presto, il tema delle ammonizioni è tornato al centro dell’attenzione. Pavard è stato […]

