Lucio, difensore brasiliano ex Inter, ha parlato durante un’intervista della sua esperienze in neroazzurro coronata dal Triplete

Lucio ha parlato durante in occasione di un’intervista sul canale YouTube di Gian Luca Rossi. L’ex difensore brasiliano dell’Inter ha toccato vari temi tra cui naturalmente il Triplete.

IL MIO PASSATO ALL’INTER – «E’ stato un piacere enorme vestire la maglia dell’Inter e fare parte di un anno storico come quello del Triplete. Abbiamo dato tanta felicità ai tifosi e fatto la storia, per me è stato un orgoglio. Se ci credevamo? A un certo punto abbiamo pensato che fosse possibile, quando si crede nel sogno allora si fa la storia».

SULL’INTER DI OGGI – «Sì, ha costruito una mentalità vincente giorno dopo giorno. L’anno scorso poteva anche vincere la Champions ma il Manchester City è forte, però la crescita c’è. Ci sono tanti giovani, quindi si può crescere e fare grandi conquiste in futuro».

UN DIFENSORE DI OGGI, ANCHE ALL’INTER, CHE RICORDA ME? – «Dopo tanti anni nel calcio, non guardo le partite da fanatico; guardo più le partite in Spagna e Inghilterra e ci sono difensori forti come in Italia. Ma non posso fare un nome in particolare perché non sto ad analizzare i calciatori».

CONTENTO DEL RICORDO CHE I TIFOSI HANNO DI ME? – «Sì, l’Inter ha segnato la mia storia. Non ho fatto mai un anno bello come quello vissuto a Milano in carriera; l’Inter è stato qualcosa di speciale, che mi ha toccato il cuore. Ricorderò sempre quell’anno stupendo».

