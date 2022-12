L’Inter e Lukaku il matrimonio potrebbe continuare, ma ci sarebbe da trattare con il Chelsea per un nuovo prestito

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri starebbero parlando con i Blues per cercare una nuova intesa per il belga. L’idea dell’Inter su Lukaku è quella di volerlo tenere anche per la prossima stagione e per Romelu sarebbe anche la possibilità di superare il disastro Mondiale.

