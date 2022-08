Le parole di Lukaku, l’attaccante dell’Inter parla in una lunga intervista a Dazn del passato ma anche del futuro.

Queste le parole di Lukaku in una bella intervista a Dazn, così parla l’attaccante dell’Inter: “Quando sono arrivato all’Inter sono diventato così, perché sono arrivato da due anni difficili al Manchester United mentalmente. Fisicamente ho sofferto perché non c’ero con la testa, devo ringraziare Conte perché mi ha reso un giocatore forte ma mentalmente mi ha fatto davvero crescere, a non mollare mai e di dare il massimo. Questo rimarrà con me fino alla fine. Anche Inzaghi è così, anche per questo sono tornato.“

Romelu Lukaku

Aggiunge l’attaccante: “Mio fratello mi ha parlato bene di lui, anche l’anno scorso ho visto come ha lavorato e mi piace. Era destino giocare per l’Inter, come per l’Anderlecht e per il Chelsea. Era quello che mi immaginavo, l’Inter e l’Anderlecht e l’Everton mi hanno dato l’opportunità di diventare il giocatore che sono. L’amore della gente e dei tifosi, per me e per la mia famiglia, li ringrazio e chiedo ancora scusa per come sono andato via ma devo parlare in campo.” Conclude la punta.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG