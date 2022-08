Queste le parole di Paolo Di Canio a Tuttosport così si esprime sullo scudetto perso dall’Inter nell’ultimo campionato.

Paolo Di Canio a Tuttosport parla dell’Inter e dell’ultimo scudetto perso la scorsa stagione: “Penso che il mercato possa ancora determinare cambiamenti, ma ad oggi la mia favorita è il Milan campione d’Italia, con l’Inter contendente numero uno, fatto salvo che rimanga Skriniar. Molto più indietro tutte le altre.“

Conclude l’opinionista tv ed ex calciatore: “Secondo me i rossoneri hanno trionfato non per caso, ma grazie alla programmazione. Ha vinto la società in cui ognuno, nel suo ruolo e senza invasioni di campo, ha dato il suo contributo. E non scordiamo i due errori arbitrali con Spezia e Udinese che potevano essere colpi brutali da cui rialzarsi. A l’Inter a volte è mancata un po’ di determinazione, in alcune gare è stata rivedibile la gestione come nel derby e poi c’è stato l’episodio di Radu a Bologna.“

