Inter, l’attaccante belga Romelu Lukaku non non si presenterà al raduno del Chelsea: il motivo

Romelu Lukaku non inizierà la stagione con il Chelsea. L’attaccante belga – di comune accordo con la società – non sarà presente al raduno dei Blues programmato per mercoledì 12 luglio.

Il Chelsea continua a chiedere 40 milioni all’Inter: vanno avanti i contatti tra le parti e si spera di trovare una soluzione prima del 17 luglio, quando la squadra di Pochettino partirà in tournée per gli Stati Uniti.

