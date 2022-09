Calciomercato Inter: a fine stagione i nerazzurri potrebbero perdere Lukaku dopo l’esonero di Tuchel al Chelsea

L’Inter per trattenere Romelu Lukaku dovrà fare uno sforzo in più visto l’esonero di Tuchel al Chelsea.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, c’è l’accordo verbale tra i nerazzurri e il Chelsea per il prolungamento del prestito, ma la permanenza a Milano non è certa per Lukaku visto l’arrivo sulla panchina dei Blues di Potter.

L’articolo Inter, Lukaku potrebbe tornare al Chelsea: l’accordo verbale non basta proviene da Calcio News 24.

