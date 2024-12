Inter, mandati osservatori ad assistere Torino-Bologna: gli obiettivi

Uno scout nerazzurro era presente nei giorni scorsi all’Olimpico di Torino per visionare due possibili obiettivi di mercato.

Nella giornata di sabato, il Bologna si è imposto per 2-0 sul Torino, lasciando i tifosi dei padroni di casa con l’amaro in bocca. Nulla da fare per i granata che hanno visto sfumare la vittoria tra le mura amiche contro una squadra determinata a portare a casa i tre punti.

Nel corso del match, le reti di Thijs Dallinga e Tommaso Pobega hanno definitivamente inclinato la bilancia verso i rossoblù. Ma non era solo il risultato a tenere banco; sugli spalti, infatti, come riporta FcInterNews, era presente un osservatore dell’Inter con compiti ben precisi.

La missione

L’attenzione di un talent scout dell’Inter era rivolta verso due giovani promesse, una per lato, che negli ultimi tempi hanno suscitato interesse. I nerazzurri sono attesi da un’estate molto importante dal punto di vista del mercato: ci saranno diversi elementi in là con l’età da sostituire con elementi giovani ma che già possano garantire prestazioni di grande livello.

L’attaccante

L’osservatore dell’Inter seguiva ovviamente Santiago Castro, giovane attaccante argentino di 20 anni da mesi accostato al club meneghino. Paragonato al Toro Lautaro Martinez, la sua prestazione è stata piuttosto deludente nonostante la vittoria dei suoi. Il suo talento rimane sotto osservazione nonostante il rigore fallito nei primi minuti. Il suo cartellino è valutato già 25 milioni di euro.

Dario Baccin

Il regista

Il secondo obiettivo era ammirare dal vivo Samuele Ricci. Centrocampista di 23 anni, elemento chiave per Paolo Vanoli e volto noto della Nazionale azzurra, non rappresenta una priorità immediata per l’Inter, grazie alla crescita di Kristjan Asllani. Tuttavia, la situazione potrebbe cambiare drasticamente in caso di offerte sostanziose per Hakan Calhanoglu, spingendo Ricci in cima alla lista dei possibili sostituti.

