Nico Paz: l’Inter pensa di trattare direttamente col Real Madrid a condizioni peculiari

Non accennano a placarsi i rumors che accostano il talentoso argentino ai nerazzurri.

In un panorama calcistico in continuo movimento, la ricerca di nuovi talenti rappresenta uno degli aspetti più affascinanti e cruciali per le squadre che ambiscono non solo a rafforzare la propria rosa, ma anche a delineare il proprio futuro sportivo a lungo termine.

In questo contesto, la situazione del giovane Nico Paz, talento argentino in forza al Como ma con un passato nelle giovanili del Real Madrid, offre uno spaccato interessante sulle dinamiche di mercato che coinvolgono grandi club europei come l’Inter.

Una stella in ascesa

Nico Paz, nonostante la sua giovane età, ha già dimostrato nel corso della sua prima stagione in Serie A di poter reggere il palcoscenico di uno dei campionati più competitivi al mondo. La sua capacità di adattarsi rapidamente e di esprimere qualità tecniche di alto livello non ha tardato a catturare l’attenzione di osservatori e club, in particolare dell’Inter. Javier Zanetti, vicepresidente nerazzurro, non ha perso tempo nel monitorare personalmente le prestazioni dell’argentino, confermando l’interesse del club milanese per il giovane talento.

Come stanno le cose

Il Real Madrid, attuale detentore del 50% dei diritti economici del giocatore, ha la possibilità di riacquistarlo per 12 milioni di euro, grazie a una clausola valida fino al 2027. Tuttavia, al Santiago Bernabeu, l’affollamento nel ruolo di Nico Paz rende questa opzione non così realizzabile.

La strategia nerazzurra

Questo aspetto apre concretamente le porte a un interessamento da parte dell’Inter, che, secondo FcInterNews, potrebbe valutare un’operazione simile a quella che in passato portò Achraf Hakimi a Milano, ovvero garantendo una recompra al Real Madrid.

