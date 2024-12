Real Madrid pronto a sferrare l’assalto: quale top player dirà addio al suo club?

Il club spagnolo vuole colmare una lacuna nella propria rosa e tra gli obiettivi c’è anche un nerazzurro.

In un periodo in cui il calciomercato inizia a intensificare i suoi movimenti in vista della prossima stagione, il Real Madrid si trova alla ricerca di un nuovo terzino sinistro per rafforzare le proprie fila.

Una lista di candidati di alto livello è già stata stilata, con nomi che spiccano per talento e potenziale.

Il bersaglio principale

Al centro delle voci di mercato troviamo Alphonso Davies, attualmente legato al Bayern Monaco. La sua potenziale disponibilità a parametro zero aggiunge un elemento di fascino per il Real Madrid, rendendo l’idea di ingaggiarlo particolarmente attrattiva. La decisione del canadese di rinnovare o meno il suo contratto con il club tedesco sarà cruciale per determinare la sua prossima destinazione.

La prima alternativa

Theo Hernandez, in forza al Milan, si trova in una posizione leggermente più complicata. Il suo futuro appare incerto, con trattative per il rinnovo del contratto che sembrano non trovare ancora una conclusione definitiva. Questo scenario di incertezza potrebbe indurre sia il giocatore che il club a valutare nuove opportunità, facendo del francese un potenziale candidato per il trasferimento. Per il milanista si tratterebbe di un ritorno visto che i rossoneri lo comprarono proprio dai Blancos.

Federico Dimarco

La promessa nerazzurra

Federico Dimarco, invece, rappresenta l’esempio perfetto di crescita e affermazione sotto la guida di Simone Inzaghi all’Inter. Da vice a titolare inamovibile, Dimarco ha dimostrato di essere uno dei difensori più promettenti d’Europa nel suo ruolo. Come riporta FcInterNews, anche lui è nella lista di Perez e soci ma un addio immediato sembra improbabile, data la ferma volontà del giocatore di rimanere alla sua squadra del cuore. Le voci di un possibile rinnovo emergono come una testimonianza del legame forte tra Dimarco e l’Inter, con trattative in arrivo per consolidare ulteriormente questa relazione.

