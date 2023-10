Luca Marchetti ha espresso il proprio pensiero sulle prestazioni dell’Inter e sui meccanismi di squadra che si stanno evolvendo

Ai microfoni di TMW Radio, Luca Marchetti parla così dell‘Inter e del periodo che i nerazzurri stanno vivendo grazie ai numerosi successi in campo.

LE PAROLE- «L’Inter ha la possibilità di qualificarsi, vincendo già la prossima partita, sempre contro il Salisburgo. E questo è certamente un grande vantaggio per la stagione. Potrebbe raggiungere gli ottavi con largo anticipo, concentrarsi poi sul campionato in un momento di grande impegno. Arrivare dunque alla prossima pausa Nazionali nel miglior modo possibile, almeno psicologicamente. I protagonisti si allargano: oltre al “solito” Lautaro Martinez (gol annullato d’accordo ma comunque una sorta di amuleto per i nerazzurri) i “comprimari” cominciano ad essere decisivi. Da Sanchez, che ha griffato la partita, a Frattesi. Da Carlos Augusto allo stesso Pavard che ora si sta prendendo la “titolarità”. E’ questa la forza che l’Inter ha in più, oggi, rispetto agli altri. La possibilità di cambiare i fattori, senza cambiare risultato».

