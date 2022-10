Sono queste le parole dell’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta che parla nell’assemblea dei soci.

Ecco le parole riportate dai vari media, durante l’assemblea dei soci dove parla l’ad dell’Inter, Beppe Marotta: “Abbiamo concluso la scorsa stagione con orgoglio, avendo vinto due nuovi trofei e conquistato gli ottavi della Champions League, un traguardo storico che mancava al Club da 10 anni, e che abbiamo ripetuto quest’anno in un girone nel quale tutti ci davano per spacciati. Complimenti al Mister Inzaghi e a tutti i calciatori. La nostra Primavera ha vinto il suo decimo Scudetto, siamo ora i primi in Italia ad aver conquistato la prima stella giovanile.“

Conclude così il dirigente: “Anche la Squadra Femminile sta proseguendo un cammino ambizioso. Nella preparazione alla stagione 2022/2023 abbiamo concluso operazioni in entrata e uscita mirate ed importanti, nell’ambito dei parametri che ci eravamo prefissati, e abbiamo costruito una squadra che non si vuole porre limiti e che vuole affrontare la rincorsa che ci attende in campionato con la consapevolezza e la voglia di poter continuare vincere”.

