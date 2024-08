I nerazzurri sono concentrati fondamentalmente sul mercato in uscita in questi giorni: ecco il punto caso per caso.

L’Inter sta lavorando intensamente per definire la rosa che sarà a disposizione del suo tecnico, Simone Inzaghi. Tuttosport fa il punto sulle trattative riguardanti giovani o giocatori considerati fuori dal progetto.

Movimenti in uscita: tra certezze e attese

Una delle prime operazioni riguarda il giovane calciatore Fontanarosa, il cui destino sembra ormai delineato: dopo aver trascorso l’ultima stagione in prestito al Cosenza, il difensore è destinato a vestire la maglia della Reggiana, sempre in prestito. Un’altra mossa di mercato riguarda Filip Stankovic che proseguirà il suo percorso di crescita professionale al Venezia. Questa operazione si concretizzerà attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto a favore della squadra veneta; tuttavia l’Inter manterrà il 50% del cartellino del giocatore.

Martin Satriano

Situazioni in stallo

Al momento, per alcuni elementi della rosa nerazzurra come Salcedo e Correa, non si registrano offerte ufficiali. Tuttavia, l’ottimismo regna all’interno della dirigenza dell’Inter, fiduciosa di poter trovare la soluzione migliore per tutte le parti coinvolte entro la chiusura del mercato.

Attaccante conteso

Una situazione particolare è quella legata a Satriano, giovane attaccante che il club avrebbe intenzione di cedere. Dopo un’esperienza positiva al Brest, e nonostante un’offerta di 6 milioni di euro già sul tavolo, il giocatore sembra volgere lo sguardo verso la Spagna, in particolare al Valladolid, appartenente all’ex fenomeno brasiliano Ronaldo. Tuttavia, il club spagnolo deve prima risolvere alcune questioni finanziarie e burocratiche prima di poter formulare un’offerta che soddisfi le richieste dell’Inter e del calciatore stesso.

