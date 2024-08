L’attaccante esterno italiano sta vivendo una situazione particolarissima da separato in casa.

La vicenda relativa a Federico Chiesa continua a far parlare di sé e a far stare col fiato sospeso i tifosi bianconeri ma non solo.

La situazione

Il figlio d’arte non ha trovato l’accordo per il rinnovo con la Juventus: il suo contratto scade nel 2025 e c’è il serio rischio che vada via a parametro zero la prossima stagione. Mentre i suoi compagni si confrontavano con l’Atletico Madrid in un’amichevole a Göteborg, Chiesa era a Torino, alla Continassa, impegnato in allenamenti.

Federico Chiesa

Difficoltà contrattuali e non solo

Con il 30 agosto che si avvicina, e quindi la fine della finestra di mercato estiva, la Juventus e il giocatore si trovano di fronte a decisioni molto molto importanti. Nonostante la situazione complessa, ci sono ancora speranze per un esito positivo. La Juventus, come riporta la Gazzetta dello Sport, è attivamente impegnata a cercare soluzioni che possano soddisfare tutte le parti coinvolte, ovvero un trasferimento da qui a fine mese. Ciò permetterebbe ai bianconeri di incassare qualche decina di milioni di euro e risparmiare il suo esoso ultimo anno di contratto.

Gli scenari

La possibilità di un trasferimento di Chiesa, magari con un “assist” last minute da parte di club della Serie A, come la Roma, o da squadre della Premier League, rimane aperta. Le voci che vedono l’Inter sotto traccia trattare con l’agente un acquisto a zero l’anno prossimo non si placano; nel frattempo il giocatore sarebbe disposto a restare alla Juve anche senza rinnovo e col serio rischio di passare un anno in tribuna.

