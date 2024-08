L’attaccante albanese è stato messo alla porta dalla sua squadra ma per ora i rossoneri non sembrano voler trattare il suo acquisto.

Il Milan in questi mesi sul mercato si è distinto per gli acquisti di Strahinja Pavlovic e di Alvaro Morata, mentre l’imminente annuncio di Emerson Royal aggiunge ulteriore spessore alla rosa rossonera. Tuttavia, le ambizioni del club non si fermano qui. Oltre a consolidare la difesa e l’attacco, il Milan punta a rafforzare anche il centrocampo, nella speranza di costruire una squadra ancora più competitiva.

I miglioramenti

Il duo Pavlovic-Morata rappresenta una significativa iniezione di qualità e esperienza per il Milan, uno sforzo chiaro della dirigenza di elevare il livello della squadra. Pavlovic, con la sua robustezza difensiva, e Morata sono destinati a diventare pezzi pregiati nell’assetto tattico dei rossoneri. Con l’aggiunta di Emerson Royal, il Milan spera di aver trovato quella spinta difensiva e quel contributo offensivo sulle fasce tanto necessari.

Alessandro Bastoni e Armando Broja

Il problema

Nonostante ciò il Milan vorrebbe assicurarsi anche un vice-Morata anche se le ultime notizie vedono un po’ raffreddarsi questa ipotesi. L’interesse per Armando Broja, giovane e promettente attaccante albanese in forza al Chelsea, testimonia la volontà del club di inserire nuove energie in un reparto offensivo già ricco di opzioni. Le qualità di Broja hanno suscitato l’attenzione non solo del Milan ma anche dello Stoccarda, club tedesco che, come riporta Sky Sport Germania, si è mosso per un trasferimento in prestito.

