Nonostante si fosse portati a pensare che il tifo rossonero non sia contento delle mosse della dirigenza, lo stadio sarà pieno per le prossime due partite.

Una serata speciale attende i tifosi del calcio milanese e non solo. Lo stadio San Siro si prepara ad accogliere una sfida amichevole di rilievo tra il Milan, guidato da Paulo Fonseca, e il Monza di Alessandro Nesta. L’appuntamento è fissato per le ore 21:00 di domani sera, e l’occasione è quella del ‘Trofeo Silvio Berlusconi‘, giunto alla sua seconda edizione.

L’iniziativa

Questa gara non solo rende omaggio ad una personalità di spicco nel mondo del calcio, che ha guidato le sorti di entrambi i club in periodi diversi, ma si presenta anche come un’occasione di festa e di ricordo. Sarà l’occasione, inoltre, per dare un caloroso benvenuto agli ultimi arrivati nella rosa del Milan, Álvaro Morata e Strahinja Pavlović.

La novità

La risposta della tifoseria non si è fatta attendere. I tagliandi disponibili per la sfida tra Milan e Monza sono presto terminati, spingendo la società ad estendere la vendita di biglietti anche per il Secondo Anello Blu dello stadio.

Verso l’esordio col Torino

Il fervore attorno al Milan si misura non solo attraverso la vendita dei biglietti per il Trofeo Berlusconi, ma anche dall’attesa che circonda l’imminente debutto in Serie A. La squadra si appresta a incontrare il Torino sabato 17 agosto, in un San Siro che si preannuncia gremito da circa 70mila tifosi. Se si sommano le previsioni delle presenze nelle due gare si arriva ad un totale di quasi 120mila spettatori pronti a supportare la squadra in questo inizio di stagione.

