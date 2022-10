Dopo l’evento di Infront, al Brave New Sport, il dirigente dell’Inter Beppe Marotta parla così del calcio in generale.

Ecco le parole di Giuseppe Marotta dopo l’evento del Brave New Sport, così il dirigente dell’Inter parla delle società in generale ai media presenti: “È un bene siano arrivate le proprietà straniere, penso a Milano nel momento in cui sono venute meno proprietà come quelle legate a Berlusconi e Moratti. Zhang ha profuso energie finanziarie notevoli, ha versato circa 800 milioni di euro nel club. Poi accanto al sostegno finanziario deve esserci una grande capacità nel creare una squadra vincente anche dietro le quinte, nel management.“

Conclude così il dirigente nerazzurro: “Differenze tra lavorare per società italiana e straniera? La Juventus ha la stessa proprietà da 100 anni, un fatto che crea dei valori aggiunti che è difficile avere da altre parti, a partire dal senso di appartenenza. Oggi all’Inter invece subiamo il fatto che siano cambiate tre proprietà in otto anni, questo porta al fatto che il management sia cambiato più volte e ci sia stata instabilità maggiore.“

