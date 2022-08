Inter, le parole di Beppe Marotta: «Serve un sostituto a Ranocchia, ma non ci saranno rivoluzioni negli ultimi giorni di mercato»

Beppe Marotta, ds dell’Inter, ha parlato prima della partita dei nerazzurri contro il Lecce. Di seguito le sue parole a Sky Sport.

MERCATO – «L’Inter ha una storia da difendere e ambizioni che sono la logica conseguenza di quello che è il palmares. Dovremo cercare di vincere, ma oggi è prematuro azzardare dei giudizi visto che le squadre hanno ancora 15 giorni di tempo per rinforzarsi sul mercato. noi, come sempre, proveremo a raggiungere l’obiettivo massimo. Si sta lavorando tutti i giorni su questa squadra, sull’affiatamento e tanto altro: in dirigenza abbiamo l’obbligo di garantire i criteri di sostenibilità e, dall’altro, di allestire una squadra competitiva. Posso dire che non ci saranno rivoluzioni negli ultimi quindici giorni».

DIFESA – «Come ho detto, ci sono ancora diversi giorni di mercato e potrebbero esserci dei trasferimenti. Dobbiamo trovare il sostituto di Ranocchia. La stagione è anomala, la rosa dovrà essere competitiva ma anche numerosa alla luce di possibili infortuni o squalifiche».

L’articolo Inter, Marotta: «No a rivoluzioni negli ultimi giorni di mercato» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG