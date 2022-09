Prima della partita parla di il dirigente dell’Inter, Beppe Marotta a Dazn sulla questione cessione della società.

Parla così prima della partita in corso contro il Torino, Beppe Marotta dirigente dell’Inter che ha parlato così a DAZN sulla questione finanziaria: “Cosa c’è di vero? Queste notizie sono ormai due anni che circolano. Posso solo dire che la famiglia Zhang ama l’Inter e ha rispetto dei tifosi, sa cosa deve fare per garantire presente e futuro. L’area tecnica di cui sono responsabile deve essere esente da queste considerazioni perché tutto è sempre garantito nel migliore dei modi. Oggi le risposte le aspettiamo dalla squadra, non certo dalla proprietà.“

Giuseppe Marotta

D’Ambrosio a InterTV parla così prima della sfida contro i granata: “Una partita non facile che presenta delle insidie. Sono convinto che usciremo da questo periodo, abbiamo già dimostrato in passato di essere una squadra forte e dimostreremo di nuovo di essere forti. Toro? A prescindere dall’avversario bisogna dare sempre il massimo. Loro giocano un calcio particolare: uno contro uno, duelli, ritmo. Se ognuno di noi riesce a vincere i propri duelli vorrà dire che la partita sarà vinta. La squadra come in passato è quella che ti fa uscire dai momenti difficili e ti aiuta a raggiungere obiettivi personali e collettivi.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG