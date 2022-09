Il Comune di Milano, tramite la Direzione Rigenerazione Urbana, ha dato il via libera al progetto aggiornato sul nuovo San Siro

Importantissima novità riportata da Calcio & Finanza per quanto riguarda la realizzazione del nuovo San Siro da parte di Milan e Inter.

Il Comune di Milano, attraverso la Direzione Rigenerazione Urbana, ha dato l’ok al progetto aggiornato sulla realizzazione del nuovo stadio da parte dei due club.

Il progetto aggiornato era stato consegnato dalle squadre lo scorso 5 settembre. Ora la documentazione verrà inviata dal Comune alla commissione nazionale per il Dibattito pubblico che poi dovrà dare a sua volta il via libera per avviare il dibattito a Milano riguardo alla realizzazione del nuovo stadio.

