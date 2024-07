Marotta ha espresso fierezza e contentezza per l’annata di successi conseguita con l’Inter, esprimendo anche la propria idea su Spalletti e la Nazionale.

Nella splendida cornice dell’Aula consiliare di Palazzo Pirelli, si è vissuto un momento di grande orgoglio per il club nerazzurro. Beppe Marotta, figura storica e di spicco nell’ambito calcistico italiano, ha avuto l’onore di ritirare un riconoscimento significativo per l’Inter, consegnato dalla Regione Lombardia. Questo premio non solo sottolinea le vittorie sportive, ma anche l’impegno di una società che va oltre il campo da gioco, rappresentando un punto di riferimento non solo per Milano ma per l’intera Lombardia. Marotta ha espresso con parole sentite il valore di questo traguardo, riflettendo anche sulla condizione del calcio attuale, non escluso il panorama sportivo femminile e le sfide che affronta.

Il prestigioso riconoscimento

Durante la cerimonia tenutasi il 9 luglio 2024 a Palazzo Pirelli, Beppe Marotta ha rappresentato l’Inter nella consegna del premio di Regione Lombardia, destinato alle squadre lombarde che hanno eccelso nella stagione 2023-2024. Un riconoscimento che testimonia non solo le importanti vittorie del club, tra cui la Supercoppa e lo Scudetto della seconda stella, ma anche il profondo legame che l’Inter ha con il territorio lombardo, valorizzando e rappresentando sia la città di Milano sia l’intera regione.

Luciano Spalletti

Una figura di riferimento

Marotta ha evidenziato il cambiamento nel panorama calcistico, sottolineando come nove società professionistiche in Lombardia, di cui cinque in Serie A, rappresentino un quarto dell’intero campionato. Ha poi riflettuto sul passaggio da un modello di mecenatismo a una realtà in cui predominano i capitali stranieri, considerando questo cambiamento una necessità per il sostegno e la crescita delle società. Il premio è stato descritto come il riconoscimento del duro lavoro svolto dalla squadra, sia in campo maschile sia femminile, enfatizzando l’importanza dell’integrazione e della rappresentanza sociale nel mondo dello sport.

Una visione per il futuro del calcio

Marotta ha inoltre toccato un tema di grande attualità e riflessione: l’accessibilità allo sport. Con un’analisi critica sulla situazione del calcio in Italia, ha messo in luce come le difficoltà economiche e la mancanza di strutture adeguatamente accessibili siano ostacoli reali per molti talenti emergenti, specialmente quelli provenienti da famiglie meno abbienti. Ha sottolineato l’importanza dell’intervento scolastico come soluzione a queste problematiche, con l’obiettivo di rendere lo sport davvero gratuito e alla portata di tutti, in quanto vero e proprio veicolo di inclusione sociale e crescita personale.

