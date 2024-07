L’Inter starebbe valutando i profili di Vasquez e Pirola puntellare la difesa, entrambi sarebbero affari low cost.

Nell’ambizioso progetto di rafforzamento della sua rosa, l’Inter di Milano si trova ad affrontare una serie di decisioni cruciali in vista della prossima stagione. Con l’obiettivo di rafforzare il lato sinistro della difesa, la dirigenza nerazzurra, capeggiata da Piero Ausilio e Giuseppe Marotta, valuta diverse opzioni sul mercato. Tra le strategie adottate, emerge la ricerca di soluzioni a costo zero, che tuttavia si scontra con alcune difficoltà interne, specialmente in termini di costi e di adattabilità al progetto sportivo.

Esigenze e scelte pragmatiche

La direzione tecnica dell’Inter si trova di fronte a una scelta importante: trovare un difensore sinistro che possa integrarsi perfettamente nel progetto a lungo termine della squadra. La prima opzione considerata, Mario Hermoso, non ha convinto pienamente a causa dei costi ad esso associati. La figura di Ricardo Rodriguez, intanto, sembra rappresentare una soluzione di compromesso, vista la sua esperienza e la possibilità di un ingaggio a costo zero. Rodriguez, già affermatosi in Serie A con la maglia del Torino, potrebbe dunque coprire il ruolo per un breve periodo, in attesa di alternative più giovani e in linea con la politica della società.

Db Varese 17/09/2022 – campionato di calcio serie A femminile / Inter-Pomigliano / foto Daniele Buffa/Image Sport

nella foto: Giuseppe Marotta

Strategie di mercato e opzioni future

Nonostante la fattibilità di un accordo rapido con Rodriguez, l’Inter non abbandona la ricerca di opzioni più conformi agli obiettivi a lungo termine delineati dalla proprietà. In questo contesto emergono le figure di Johan Vasquez e Lorenzo Pirola. Vasquez, in particolare, ha attirato l’attenzione dopo una stagione di rilievo con il Genoa, con una valutazione di mercato stimata tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Lo stesso non si può dire per Lorenzo Pirola, il cui costo di riscatto potrebbe aggirarsi intorno ai 5 milioni di euro, una cifra considerevolmente conveniente. Inoltre, essendo Pirola frutto del settore giovanile dell’Inter, la sua acquisizione risulterebbe doppio vantaggio: potrebbe infatti contribuire a bilanciare le liste dei giocatori e offrire una soluzione economica per rinforzare la difesa.

La sfida della concorrenza

Nonostante l’interesse dell’Inter, la strada per assicurarsi Pirola potrebbe rivelarsi competitiva. Il Parma è infatti pronto a inserirsi nella trattativa, offrendo al giocatore una maglia da titolare e un ruolo chiave nel progetto sportivo. Questo dettaglio non è da sottovalutare, considerando l’attrattiva che può rappresentare per un giovane calciatore l’opportunità di avere minuti importanti nelle gambe. L’Inter, dunque, non si trova in una posizione di monopolio e dovrà valutare con attenzione le mosse future.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG