Le parole di Beppe Marotta a SKY nel pre partita della sfida del Camp Nou tra Inter e Barcellona, decisiva per il passaggio del girone

Beppe Marotta, ad dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Prime Video prima del match contro il Barcellona. Di seguito le sue parole.

SFIDA – «Per loro il risultato di stasera è fondamentale, a differenza nostra, e ci si attacca a tutto. Questo però per noi deve essere uno stimolo in più per fare una bella partita e raccogliere un risultato positivo».

SKRINIAR – «È un ottimo professionista e calciatore, merita di essere capitano e di giocare ancora nell’Inter. Da parte nostra c’è la disponibilità per arrivare a una concluisione logica. Se la volontà sua è identica alla nostra arriveremo all’intesa, si può arrivare a un contratto pluriennale tramite la negoziazione».

SITUAZIONE SOCIETARIA BARCELLONA – «Si deve cercare la sostenibilità, l’avvicendamento alla presidenza con Laporta ha segnato uno dei periodi più difficili nella storia del club a livello economico. Quando devi cedere gli asset, possono capitare situazioni negative nel tempo. Non conosco in modo approfondito, non andrei oltre nell’analisi, ma se hanno agito così è perché le difficoltà sono pesanti».

RISULTATO – «La spinta viene dalla vittoria di settimana scorsa, anche un pareggio lo accoglieremmo volentieri. Però dobbiamo essere protagonisti della partita sul campo, dico che è stata preparata bene e i giocatori sono motivati. Ora sta a loro».

CALCIO ITALIANO – «Faccio una disamina del calcio italiano, siamo in sofferenza. Sul lato economico-finanziario non siamo competitivi come altre leghe, oggi però vediamo un modello vincente come il Napoli, società lungimirante. Ben vengano certi risultati e l’entusiasmo, sono uno spot positivo per il nostro calcio».

L’articolo Inter, Marotta: «Per loro il risultato di stasera è fondamentale, a differenza nostra» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG