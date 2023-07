L’Inter ha deciso il nome per il ruolo di attaccante e si tratta di Gianluca Scamacca, che ha convinto i nerazzurri per età e per il prezzo più basso rispetto agli altri nomi

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la società milanese ha messo sul piatto la prima offerta da 20-22 milioni per l’acquisto a titolo definitivo.

