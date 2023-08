Inter, Marotta: «Sorteggio equilibrato, sono molto fiducioso» Le parole dell’ad nerazzurro

Intervistato dai microfoni di Sportmediaset, l’amministratore delegato dell‘Inter, Beppe Marotta, ha commentato il sorteggio di Champions League dei nerazzurri e parlato della stagione.

SORTEGGIO- «Sono sempre ottimista e sorridente perché rappresento l’Inter che è un grande club e una grande squadra, tutto dipende da noi, il destino è nelle nostre mani, piedi e cervello. Un sorteggio equilibrato sicuramente»

ASPETTATIVE– «Il percorso dell’Inter negli ultimi anni, di questo gruppo, società, proprietà, dirigenti è un percorso molto positivo. 5 anni fa eravamo 80° nel ranking, oggi siamo ottavi. Abbiamo scalato tantissime posizioni grazie al lavoro di tutti, Inzaghi ci ha portato anche in finale. Sono molto fiducioso, l’Inter si è riappropriata di un palcoscenico consono al suo blasone. Vogliamo mantenere questo valore restando competitivi, ce lo chiedono i tifosi e lo chiediamo noi stessi»

INTER DIVERSA – «Per caratteristiche è diversa rispetto all’anno scorso. Da sottolineare il fatto che l’esperienza degli ultimi due anni di Inzaghi abbia fatto crescere la squadra, i singoli sono migliorati, hanno imparato cosa vuol dire vincere, hanno coltivato la cultura della vittoria ed è un valore importante che serve anche nelle partite con squadre forti. Il gruppo è cresciuto, possiamo essere fieri di loro»

CENTROCAMPISTA- «il lavoro che facciamo è mirato da una parte a soddisfare l’allenatore ma soprattutto a puntellare nel migliore dei modi una squadra che di per sé è già positiva. E’ un valore anche quello di non cedere alle lusinghe di altri club, alcuni nostri giocatori sono stati richiesti quest’anno, la proprietà e noi stessi abbiamo detto no. Siamo riusciti a confermare giocatori molto importanti, manca un giorno di mercato e vediamo di cogliere opportunità di mercato fino a domani sera. La squadra ci dà ampie garanzie»

NDOMBELE O MAXIME LOPEZ– «Stiamo valutando alcune situazioni, non vorrei illudere o sbilanciarmi o disilludere gli stessi giocatori. Stiamo lavorando, siamo molto attivi. Mi sono confrontato pochi minuti fa con Ausilio, abbiamo le idee molto chiare, sta lavorando molto bene, domani annunceremo il destino finale del mercato»

LUKAKU ALLA ROMA- «Non me lo immaginavo, il nostro mondo è un barnum, è normale che ci siano situazioni che improvvisamente svaniscono e compaiono. E’ il bello del calcio e dello sport, il fatto che sia venuto in Italia rende più interessante ancora di più un campionato che rischiava di decadere alla luce di quello che sta accadendo in Arabia. Siamo orgogliosissimi della rosa che abbiamo e del reparto offensivo che per noi è veramente forte»

L’articolo Inter, Marotta: «Sorteggio Champions equilibrato, sono molto fiducioso» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG