L’Inter non perde tempo e studia già oggi i prossimi colpi a parametro zero. In particolare tre difensori rubano le attenzioni di Marotta.

Il mercato dell’Inter sembra stia delineando i contorni per il futuro prossimo, definendo già da ora i profili su cui puntare per mantenere alto il livello della squadra. Nonostante l’acquisto di Josep Martinez, che presto verrà formalizzato, i nerazzurri non si fermano, guardando con interesse a quei giocatori che nel medio termine potrebbero lasciare i loro club a parametro zero, in particolare per quanto riguarda la difesa. Una strategia, quella di puntare su calciatori in scadenza, che negli anni ha portato alla società interessanti opportunità di mercato.

Profili di interesse

Tra i nomi che circolano per rafforzare la retroguardia dell’Inter ci sono Kurt Zouma del West Ham, Olivier Boscagli del PSV e Jonathan Tah del Bayer Leverkusen. Tutti e tre i giocatori concluderanno i loro attuali contratti nel 2025, e quindi già dall’autunno potrebbero diventare bersagli importanti per la dirigenza nerazzurra, sempre alla ricerca di occasioni vantaggiose per migliorare l’organico.

Db Varese 17/09/2022 – campionato di calcio serie A femminile / Inter-Pomigliano / foto Daniele Buffa/Image Sport

nella foto: Giuseppe Marotta

L’Obbiettivo principale

Tra i tre, Jonathan Tah sembra essere quello che ha attirato maggiormente l’attenzione dell’Inter. Il difensore tedesco del Bayer Leverkusen si è dimostrato negli anni un baluardo difensivo di affidabilità e prestanza fisica. Tuttavia, l’Inter potrebbe trovare una forte concorrenza in questa operazione di mercato: pare infatti che il Bayern Monaco sia già molto attivo nell’operazione, mettendo sotto pressione il giocatore e il suo entourage per un possibile trasferimento.

Conclusione

Sebbene il mercato in entrata per l’Inter si presenti quasi delineato con l’imminente ingresso di Josep Martinez, la società mira già a costruire le basi per un futuro solido, monitorando attentamente i giocatori in scadenza nel 2025. La strategia di puntare su atleti a fine contratto si conferma una linea guida per l’Inter, che cerca di anticipare la concorrenza e assicurarsi rinforzi importanti senza gravare eccessivamente sul budget. La sfida per Tah, in particolare, dimostra l’intenzione dei nerazzurri di non lasciarsi sfuggire opportunità di mercato, nonostante la necessità di fare i conti con club del calibro del Bayern Monaco.

L’articolo Inter, Marotta studia 3 colpi a zero: Zouma, Boscagli e Tah! I dettagli proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG