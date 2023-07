Inter, Marotta vuole un centrale: si guarda in casa Atalanta, per tre profili individuati

E’ in cerca di un nuovo centrale l’Inter, con Beppe Marotta che sta sondando tutte le possibilità per trovare un ripiego alla partenza di Milan Skriniar.

Come riportato da Tuttosport, il club nerazzurro avrebbe individuato in tre giocatori dell’Atalanta il possibile candidato: si parla di Palomino, Toloi e Demiral, con il turco leggermente in vantaggio per una questione anagrafica.

L’articolo Inter, Marotta vuole un centrale: si guarda in casa Atalanta proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG